Allegri sorprende a De Bruyne: jugaré con cuatro delanteros y tengo derecho a equivocarme tras un cuarto de siglo

Massimiliano Allegri, entrenador del Nápoles, estalló de rabia tras el emocionante empate ante la Roma, protestando por la decisión de expulsarlo durante el partido, antes de hablar sobre un cambio en su planteamiento táctico y su deseo de apostar por un estilo más ofensivo en la próxima etapa.

El Nápoles desaprovechó dos veces la victoria, pues se adelantó por dos goles a cero antes de que la Roma empatara; después se puso por delante 3-2, pero los Giallorossi reaccionaron de nuevo para imponer un cruel empate que frenó a ambos equipos.

Tras 8 partidos, la Roma ocupa el tercer puesto con 18 puntos, mientras que el Nápoles sumó su undécimo punto para colocarse provisionalmente en el noveno lugar.