Allegri renuncia a su indemnización por despido, el Milan ahorra

Allegri firmará hoy un contrato de tres años por 4,5 millones de euros netos más bonificaciones por temporada. Su misión será llevar al Nápoles a pelear por el título liguero y avanzar en la Liga de Campeones, sin revolucionar la plantilla y con inversiones selectivas. Además, evaluará y podría dar una nueva oportunidad a los descartados por la anterior directiva: Lang, Lucca, Rafa Marín y Marianucci. Para De Laurentiis, Allegri siempre ha sido la primera opción, aunque también habló con Vincenzo Italiano, quien luego pasó del Bolonia al Besiktas.