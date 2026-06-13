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cm allegri napoli
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Allegri-Nápoles: acuerdo a la vista. Las conversaciones entre Scaroni y Branchini avanzan bien; Max dejará el Milan antes del miércoles

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M. Allegri

La compleja operación para liberar a Allegri de su contrato con el Milan parece encaminarse hacia un desenlace positivo para el Nápoles

Allegri-Nápoles, humo blanco. Así titula hoy Il Corriere della Sera, anunciando que Massimiliano Allegri dejará el Milan para fichar por el Nápoles.


El reloj corre a favor del Nápoles: antes del 16 de junio el Milan debe pagarle su última nómina, requisito también para inscribirse en la liga. Por ello, antes del miércoles Allegri —destituido por Gerry Cardinale al final de la temporada, en la revolución directiva que también llevó a la salida de Furlani, Tare y Moncada— debe alcanzar un acuerdo definitivo sobre la rescisión de su contrato.


  • Las negociaciones avanzan bien: el presidente del Milan, Paolo Scaroni, y el agente de Allegri, Giovanni Branchini, ya se han reunido. El directivo puede firmar, pero no decidir. Está dispuesto a afinar los últimos detalles sobre el cuerpo técnico del entrenador de Livorno, aunque la última palabra la tiene Calvelli, mano derecha de Gerry. A principios de la próxima semana volverán a reunirse, concluye el Corriere della Sera.


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