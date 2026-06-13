Allegri-Nápoles, humo blanco. Así titula hoy Il Corriere della Sera, anunciando que Massimiliano Allegri dejará el Milan para fichar por el Nápoles.





El reloj corre a favor del Nápoles: antes del 16 de junio el Milan debe pagarle su última nómina, requisito también para inscribirse en la liga. Por ello, antes del miércoles Allegri —destituido por Gerry Cardinale al final de la temporada, en la revolución directiva que también llevó a la salida de Furlani, Tare y Moncada— debe alcanzar un acuerdo definitivo sobre la rescisión de su contrato.



