Allegri es el nuevo entrenador del Nápoles: ya es oficial la rescisión de su contrato con el Milan

Solo faltaba un paso: resolver el contrato con los rossoneri, que vencía el 30 de junio de 2027. Se formalizó esta tarde. El acuerdo entre el club azul y el entrenador de Livorno, con contrato hasta 2029, ya se había cerrado hace tiempo, y el técnico trabaja desde hace semanas con el director deportivo Manna en el mercado de fichajes y en la construcción del equipo.











