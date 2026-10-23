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cm allegri napoli
Emanuele Tramacere
Traducido por

Allegri: «Dudas sobre De Bruyne como organizador. McTominay va con retraso, Rrhamani tiene fiebre. El Napoli-Roma es muy importante, ya estamos en la octava jornada...»

SSC Nápoles
M. Allegri
Roma
Serie A
SSC Nápoles vs Roma

El entrenador de Livorno analizó el gran partido contra la Roma.

Tras el triunfo ante el Bodo/Glimt, que ha relanzado su camino en la Champions League y ha quitado presión al banquillo de Massimiliano Allegri, el Napoli se prepara para enfrentarse a la Roma. El duelo será el partido más destacado de la 8.ª jornada de la Serie A 2026/2027 y se disputará mañana, sábado 24 de octubre, a partir de las 18:00 en el estadio Diego Armando Maradona.

En rueda de prensa, el técnico de Livorno presentó el partido, explicó las dudas que tiene sobre la alineación para contrarrestar a Gasperini y dio también algunas indicaciones importantes sobre los lesionados.

  • DE BRUYNE, ORGANIZADOR DEL JUEGO

    "¿De Bruyne como mediocentro organizador? Esos jugadores tienen cualidades y características que les permiten jugar sin problemas por delante de la defensa o en un doble pivote, creo que ya lo hizo también contra el Frosinone.

    Después lo puse ahí y jugó en esa posición, eso es lo más importante, aunque ahí tenemos jugadores importantes como Lobotka y Gilmour. Lobotka ha jugado muchos partidos desde principios de año, incluidos los de la selección.

    La gestión de los jugadores también es muy importante. Cuando juegas partidos con poco tiempo entre ellos, necesitas a todos. Hoy tenemos el último entrenamiento y después decidiré"

  • CUÁNTO VALE EL PARTIDO CONTRA LA ROMA

    «Hay mucho en juego, es un partido importante, siempre es un Napoli-Roma. La Roma viene haciéndolo bien desde el año pasado, se clasificó para la Champions, está cerca del primer puesto, Gasperini está haciendo un gran trabajo y es un equipo con entusiasmo y buena técnica. Por eso será complicado y difícil.


    Es importante porque, después de tres partidos con dos victorias y un empate, tropezamos en Venecia y sería bueno retomar la marcha en la liga, sabiendo que no será fácil. No es el último partido de la temporada, el que decide si entras o no en la Champions o si ganas o no la liga, pero estamos en la octava jornada y debemos mejorar los aspectos del juego en los que tenemos más carencias».

  • Errores que corregir

    «¿Cuál es el mayor problema? Cuando no tenemos el balón, nos entran demasiado por dentro. Tenemos que mejorar en eso y, además, necesitamos continuidad a través de los resultados. Solo con una buena racha vuelves a engancharte.

    «Los equipos de Gasperini te obligan a jugar porque te marcan hombre a hombre. Hay muchos espacios y pueden ser partidos bonitos y entretenidos si consigues resultados, pero, si no, es un problema... Hace falta mucha técnica y habrá un gran desgaste de energía».

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  • Rrhamani en duda y los lesionados

    «¿Decisiones? Veremos en defensa. Aparte de Rrahmani, que tenía fiebre y veremos hoy cómo se encuentra, todos los demás están bien. El objetivo es recuperar a todos los jugadores. Tenemos a McTominay, que ha estado dos meses fuera y, pese a los dos goles, aún no está a pleno rendimiento. Anguissa jugó 60 minutos y veremos si alinearlo o no porque, repito, el año pasado disputó 13 partidos. No es como una máquina que enciendes y vuelve a funcionar: hay que tener habilidad y suerte para entrenarlos haciéndolos jugar y, a la vez, conseguir resultados.

    Hoy también valoraremos si llevamos a Vergara al banquillo. A Badiashile lo dejé recuperarse después de tres partidos seguidos. Todos están recuperando una buena condición y alguno necesitaría recuperarse no tanto físicamente como mentalmente».

  • EL ATAQUE

    «Hojlund se fue con la selección, había marcado 2 goles en 4-5 partidos y también marcó con la selección. Pero desde el principio ha sido titular en todos los partidos con el Napoli y con la selección, salvo una parte en Venecia. Estoy contento con lo que hace, debe estar tranquilo. Lo importante es que el equipo marque; si Hojlund hace menos goles y el equipo gana, no es que estemos enfadados...

    Giovane lo está haciendo bien. Lucca es un jugador del Napoli que tiene cualidades, recibe apoyo y ayuda. El fútbol es bonito porque un balón puede convertir un periodo negativo en positivo».

  • RESULTADOS Y MORAL

    "Lo principal es que, cuando no tenemos el balón, sobre todo cuando estamos en nuestra mitad del campo, hay que dar la impresión de ser más fuertes. Luego, los progresos deben llegar con los resultados. Se puede hablar de buenos partidos, pero al final, como digo siempre, el resultado condiciona la valoración

    El estado de ánimo depende de los resultados: si consigues un resultado, después te sientes bien y en los días siguientes preparas los partidos con tranquilidad. En cuanto al partido, sin duda tenemos suerte: en 3 días nos enfrentamos a dos equipos que juegan de la misma manera. Al preparar el partido contra la Roma, por tanto, prepararemos también el del Monza. Hemos tenido suerte"

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