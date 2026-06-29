Según Sky Sport, esta tarde Massimiliano Allegri se reunirá con la directiva del Milan para resolver de forma definitiva su contrato, vigente hasta el 30 de junio de 2027. Tras varias semanas de contactos, han alcanzado un principio de acuerdo sobre las condiciones de la rescisión —después del cese formalizado por RedBird el 25 de mayo y comunicado por correo electrónico certificado— y sobre la indemnización que recibirá el técnico de Livorno.
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Allegri al Nápoles: hoy podría rescindir su contrato con el Milan
EL EQUIPO TÉCNICO DE ALLEGRI
Además de la situación de Allegri, en las próximas horas se resolverá la de su cuerpo técnico en el Milan. Ya no forman parte de él el preparador de porteros Claudio Filippi, que fichó por la Fiorentina, y Bernardo Corradi, nuevo entrenador de la Sampdoria. Hoy formalizarán su salida el segundo entrenador Marco Landucci, los colaboradores técnicos Aldo Dolcetti, Francesco Magnanelli y Maurizio Trombetta, el preparador físico Simone Folletti, el preparador de porteros Daniele Borri y los ojeadores Roberto Bosco y Emilio Doveri.
EL BALANCE EN MILÁN
Tras semanas de tensión por la petición de Allegri de una indemnización de al menos 5 millones de euros y la fría respuesta del propietario del Milan, Gerry Cardinale, se espera que el asunto se resuelva el primer día del mercado de fichajes. El técnico de Livorno, destituido para dar paso a Rubén Amorim tras cerrar la temporada en quinto lugar y quedarse fuera de la Liga de Campeones, deja un balance de 20 victorias, 10 empates y 8 derrotas en la Serie A, la eliminación en octavos de la Copa de Italia y la derrota ante el Nápoles en la semifinal de la Supercopa de Italia.
FIRMARÁ UN CONTRATO DE TRES AÑOS
Tras cerrar su salida del Milan, Massimiliano Allegri firmará un contrato de tres años con el Nápoles, con un salario de unos 5 millones de euros por temporada, acuerdo al que ya había llegado con el club. El presidente Aurelio De Laurentiis, que ha mantenido la discreción, anunciará pronto al sucesor de Antonio Conte.