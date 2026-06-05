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FBL-FRA-CUP-LENS-TOULOUSEAFP
Adhe Makayasa

Traducido por

Allan Saint-Maximin, exjugador del Newcastle, firma con un equipo de la MLS para reemplazar a Wilfried Zaha, tras un breve regreso a la Ligue 1

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Major League Soccer
A. Saint-Maximin
Lens
Ligue 1
Newcastle
Premier League
Charlotte FC

Allan Saint-Maximin, exjugador del Newcastle United, fichará por el Charlotte FC de la Major League Soccer tras una breve etapa en la Ligue 1. El delantero francés se mudará a Carolina del Norte como «jugador designado», poniendo fin a su exitoso regreso al Lens.

  • El extremo francés ficha por un equipo estadounidense

    Según L’Equipe, Saint-Maximin está a punto de dejar el Lens para jugar en la Major League Soccer. El delantero de 29 años fichará por el Charlotte en el próximo mercado estadounidense.

    Aunque el Lens quería retenerlo, la oferta económica de la MLS fue irrechazable.

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    La marcha de Zaha deja libre una plaza reservada

    Saint-Maximin llega a Estados Unidos con gran expectación. El exjugador de la Premier League ocupará una plaza de «jugador designado» en Carolina del Norte, lo que le exime del límite salarial de la liga.

    La vacante se abrió tras la salida del veterano delantero Wilfried Zaha de Charlotte, lo que llevó al club a fichar rápidamente al versátil atacante francés como su principal refuerzo ofensivo.

  • Journeyman recupera su mejor forma en Francia

    El inminente traspaso de Saint-Maximin pone fin a una etapa itinerante desde su salida del St James' Park en 2023, por 23 millones de libras, donde anotó 13 goles en 124 partidos.

    Tras pasar por Al-Ahli, una cesión productiva con José Mourinho en el Fenerbaçhe y una breve etapa en el Club América, fichó por el Lens en febrero de 2026 con un contrato corto.

    En medio curso brilló: cuatro goles y tres asistencias en 13 partidos, clave para que el Lens ganara la Copa de Francia y acabara segundo en la liga.

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    Llega un fichaje estrella durante el parón

    El nuevo delantero llega al Charlotte en un momento clave: la MLS está en pausa por la preparación para el Mundial. El equipo marcha sexto en el Este con 21 puntos en 15 jornadas, a 12 del líder, Nashville.

    Saint-Maximin usará este parón para integrarse al grupo y debutar en casa ante el Atlanta United el 22 de julio, cuando se reanude la liga.