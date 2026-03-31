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Alivio para las «Leonas»: Leah Williamson ha sido convocada para la selección inglesa que se enfrentará a España, y Sarina Wiegman también podrá volver a contar con Beth Mead tras su lesión
Williamson y Mead, ante la creciente lista de bajas de Inglaterra
Cuando se le preguntó si Williamson estaría en condiciones de jugar el partido contra España, Wiegman respondió: «Eso es lo que esperamos. Ha tenido algunos pequeños contratiempos, pero, en general, lo está haciendo muy bien. Cuando juega, lo hace realmente bien. Hemos sido cautelosos con ella, al igual que el Arsenal, y sobre todo ella misma se lo está tomando muy en serio. Creo que va a estar lista y por eso la hemos incluido en la convocatoria. Está en un buen momento y va mejorando. La molestia que ha tenido no es grave, pero solo necesita un poco de tiempo».
El regreso de la capitana de las Lionesses no es la única noticia positiva de la última convocatoria de Wiegman, dada a conocer el martes por la mañana, ya que Beth Mead, compañera de Williamson en el Arsenal, también vuelve a la convocatoria tras perderse la concentración de marzo por un problema en la espinilla. Esto supone un impulso especial debido a las bajas que sufre Inglaterra en ataque.
Ella Toone, la mediapunta del Manchester United que también se perdió la convocatoria de marzo, sigue de baja por un problema en la cadera, mientras que Aggie Beever-Jones, la delantera del Chelsea, y Grace Clinton, la centrocampista del Manchester City, también se perderán los partidos del próximo mes contra España e Islandia. Beever-Jones ha estado lidiando con un problema en el tobillo que la ha obligado a perderse los dos últimos partidos del Chelsea, mientras que Clinton lleva casi seis semanas sin jugar ni con su club ni con la selección.
Michelle Agyemang, la joven delantera que fue la heroína del Campeonato de Europa del verano pasado, es una baja de larga duración en ataque tras sufrir una devastadora lesión del ligamento cruzado anterior mientras jugaba con Inglaterra contra Australia el pasado mes de octubre. Missy Bo Kearns tampoco participará. Kearns se ausentó por motivos positivos en la última concentración, tras anunciar que estaba embarazada de su primer hijo. Sin embargo, durante el fin de semana, la centrocampista del Aston Villa reveló la devastadora noticia de que había perdido a su bebé.
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El adolescente Parkinson tiene una oportunidad emocionante
Ante estas bajas, Wiegman ha decidido convocar a otra joven promesa de las categorías inferiores de Inglaterra, otorgando a Erica Parkinson su primera convocatoria con la selección absoluta. La jugadora, de 17 años, está brillando en Portugal con el Valadares Gaia, equipo con el que lleva tres temporadas jugando regularmente en la primera división. A pesar de su corta edad, sus actuaciones le han valido a Parkinson la oportunidad de participar en las últimas concentraciones de la selección sub-23 de Inglaterra, donde ha destacado. Ahora tendrá la oportunidad de impresionar a Wiegman y al cuerpo técnico de las Lionesses.
Parkinson, una número 10 dotada técnicamente, nació en Singapur de padre inglés y madre japonesa, aunque también podría representar a Portugal a nivel internacional. Sin embargo, ha desarrollado su carrera juvenil con las Young Lionesses y está comprometida a jugar con Inglaterra.
«Inglaterra fue el primer país que me invitó al centro de entrenamiento nacional», declaró Parkinson el año pasado, explicando por qué ha elegido la nación de su padre. «Enviaron a un ojeador a Portugal para ver mis partidos. En aquel momento jugaba con chicos. Vieron algunos vídeos míos en Internet y se dieron cuenta de que era medio inglesa. Una vez que llegué aquí, me gustó mucho la cultura. Todo el mundo es amable, pero también ambicioso. Me gustó la forma en que Inglaterra se comportaba en los entrenamientos y el estilo de juego en los partidos».
La convocatoria completa de las Leonas de Inglaterra
Porteras: Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Ellie Roebuck (Aston Villa)
Defensas: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Alex Greenwood (Manchester City), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)
Centrocampistas: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Erica Meg Parkinson (Valadares Gaia), Georgia Stanway (Bayern de Múnich), Keira Walsh (Chelsea)
Delanteras: Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Beth Mead (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
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¿Y ahora qué?
La fase de clasificación de Inglaterra comenzará con la visita de España a Wembley el 14 de abril, antes de viajar a Islandia unos días más tarde. Las Lionesses se enfrentaron por última vez a La Roja en la final de la Eurocopa 2025, donde ganaron un reñido partido en la tanda de penaltis para revalidar su título continental. Ambas selecciones están empatadas a puntos en lo más alto de su grupo de clasificación para el Mundial, tras haber registrado victorias tanto sobre Islandia como sobre Ucrania en la primera ventana internacional de 2026. Inglaterra, sin embargo, lleva una ligera ventaja en diferencia de goles y estará ansiosa por ampliar esa ventaja venciendo a España dentro de dos semanas.