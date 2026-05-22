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Alisson Liverpool 2025-26Getty
Chris Burton

Traducido por

Alisson solo dejaría el Liverpool ante los rumores de traspaso, mientras John Arne Riise advierte a los Reds sobre «nadie»

Liverpool
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Alisson ha protagonizado rumores de traspaso que han sorprendido en Liverpool, pero la exestrella de los Reds, John Arne Riise, ha explicado a GOAL por qué es poco probable que el portero brasileño se marche en 2026. El veterano sudamericano lleva ocho años en Anfield y sigue bajo contrato, aunque se cuestionan su futuro en Merseyside.

  • El palmarés de Alisson: partidos, goles y títulos con el Liverpool

    En 2018, Jürgen Klopp buscaba un portero fiable y el Liverpool fichó a Alisson de la Roma por 67 millones de libras (90 millones de dólares), convirtiéndolo en el guardameta más caro del mundo.

    El brasileño se adaptó rápido a la Premier y pronto se consolidó como uno de los mejores porteros del mundo, clave en la consecución de títulos.

    Supera las 330 partidos con los Reds, marcó un gol agónico ante el West Brom en 2021 y ha alzado dos Premier Leagues, la Champions, la FA Cup, la Copa de la Liga y el Mundial de Clubes.

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  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rumores de fichajes: ¿Podría Alisson volver a la Serie A?

    Se ha especulado con su regreso a Italia, quizá a la Juventus, en el próximo mercado de fichajes. Al preguntarle sobre estos rumores, el exdefensa del Liverpool Riise —en declaraciones exclusivas a GOAL con Betinia NJ— afirmó: «No creo que se vaya; es un jugador increíble y muy importante para el club, los jugadores y nuestra defensa.

    Si se fuera, ¿quién lo reemplazaría? Nadie está a su altura. Solo se iría si el club paga otra fortuna o si él está muy descontento, lo cual dudo».

  • Robertson abandona Anfield como agente libre

    Alisson seguirá en el club otros 12 meses, aunque su futuro inmediato aún es incierto. Ya se han confirmado algunas salidas destacadas de Anfield.

    Mohamed Salah acaba contrato, Ibrahima Konaté no renueva y Andy Robertson también saldrá libre.

    El veterano escocés lleva nueve temporadas en el Liverpool y, al preguntársele a Riise —también lateral izquierdo— si le extrañaba que se fuera un jugador de probada eficacia, respondió: «No me sorprende que se vaya ni por qué toma esa decisión, porque no está jugando tanto como le gustaría.

    Sigo pensando que puede jugar y [Milos] Kerkez ha sido muy irregular. Todo va a 100 por hora, todo es velocidad y agresividad. Con Robertson hay más calma.

    “Esperaba que Kerkez fuera más dominante que Robertson este curso, pero no ha estado a la altura. Entiendo que Robertson se marche, pues seguro le han dicho que jugará menos. Me hubiera gustado que se quedara; creo que aún le quedaba un año en el Liverpool”.

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    El Slot debe fichar de nuevo en el próximo mercado.

    Liverpool podría fichar otro lateral izquierdo este verano y necesita refuerzos en el centro de la defensa, donde Konaté se marcha y Virgil van Dijk cumplirá 35 años en julio.

    Con Arne Slot, bajo creciente presión, afrontando una profunda reconstrucción de la plantilla tras un gasto récord en 2025, los Reds no quieren que Alisson les obligue a buscar otro portero titular.

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