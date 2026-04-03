Alisson se perderá el partido contra el PSG, ya que Arne Slot apunta a que el portero del Liverpool se enfrentará a una larga baja por lesión

En declaraciones a los medios de comunicación antes del crucial partido contra el City, Slot ofreció una sombría actualización sobre la disponibilidad de su portero titular para las próximas semanas. El técnico holandés aclaró que la lesión es más grave de lo que se temía inicialmente, lo que sugiere que su regreso solo será probable en las últimas jornadas de la Premier League.

A pesar del contratiempo en la portería, Slot confirmó que Salah está listo para jugar tras su reciente ausencia. El entrenador del Liverpool declaró: «[Alisson] tampoco participará en el partido contra el PSG, [estará] de baja un poco más de tiempo. Esperamos que esté en forma hacia el final de la temporada. [Salah] está disponible, ayer entrenó con nosotros, hoy entrenará con nosotros y estará disponible para mañana».