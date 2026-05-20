Según La Gazzetta dello Sport, Alisson ha dado luz verde a la Juventus para fichar este verano. El equipo, dirigido por Luciano Spalletti, ha tenido una temporada difícil. Tras perder contra la Fiorentina, la Juventus es sexta y puede quedarse fuera de la principal competición europea de clubes si Milan, Roma y Como no tropiezan en la última jornada.

Quedarse fuera de la máxima competición europea podría costarle al club hasta 60 millones de euros en pérdidas de ingresos. Aun así, el brasileño sigue convencido del proyecto y sus representantes han reafirmado su deseo de fichar por el Turín, independientemente de la posición final del equipo en la liga.