Ambas salidas dejaron a Alisson sin dos compañeros que marcaron una época de títulos y brillantez individual: Salah conquistó ocho grandes títulos en Merseyside y Neymar consolidó su legado como máximo goleador histórico de Brasil con 80 goles.

Al hablar del comienzo de una etapa sin sus dos compañeros de tantos años, Alisson declaró a ESPN Brasil: «Por supuesto, todos estos jugadores aportaron y aportan mucho cuando juegan en sus clubes o selecciones. Y, mientras jueguen, siempre aportarán. Pero todo sigue adelante. Brasil, Liverpool».

Convencido de que ambos equipos pueden prosperar pese a los cambios en sus plantillas, añadió: «El Liverpool es un gran equipo, hemos fichado a nuevos jugadores y ya tenemos una plantilla muy buena aquí. Brasil también sigue renovándose. Así que las cosas siguen adelante».