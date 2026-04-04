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Alisha Lehmann sufre un revés al verse obligada la estrella del Leicester a retirarse de la selección suiza
Una lesión muscular deja fuera de juego a la estrella del Leicester City
La delantera del Leicester City, que se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del fútbol femenino, había sido convocada inicialmente para la decisiva doble jornada contra Turquía. Sin embargo, Lehmann se ha visto obligada a retirarse debido a una lesión muscular. La jugadora de 27 años permanecerá ahora en su club para comenzar su proceso de rehabilitación, lo que deja un vacío significativo en el ataque suizo mientras se prepara para un momento crítico de su campaña de clasificación. La ausencia de Lehmann es un tema de gran debate, dada su influencia tanto dentro como fuera del campo para la selección nacional.
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Doble golpe para los planes de Navarro en materia de selección
Lehmann no es la única baja de la selección suiza, ya que Irina Fuchs tampoco podrá participar. La portera del FC Colonia sufre problemas físicos similares que la han obligado a quedarse en su club para recibir tratamiento. La ausencia de estas dos jugadoras experimentadas supone un reto para Navarro, que ahora debe afrontar una etapa crucial sin algunas de las titulares habituales de su plantilla.
Convocados los suplentes
Ante las lesiones, el cuerpo técnico suizo ha actuado con rapidez para cubrir las bajas en la plantilla. Leela Egli, del Friburgo, ha sido convocada para sustituir a Lehmann en la línea de ataque, mientras que Nadine Bohi, del Union Berlin, se une al grupo de porteras. Estas jóvenes promesas tendrán ahora la oportunidad de demostrar su valía en la escena internacional. Los dos partidos contra Turquía serán decisivos para determinar la clasificación en el grupo de clasificación para el Mundial de 2027.
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Se avecinan partidos decisivos
Suiza se encuentra actualmente en una posición sólida tras haber comenzado su campaña de clasificación con el máximo de puntos. El primer enfrentamiento con Turquía tendrá lugar en Zúrich el 14 de abril, seguido de un desplazamiento a Sinop cuatro días después. Estos partidos no solo son decisivos para la clasificación para el torneo mundial, sino que también tienen un peso significativo para la clasificación del equipo en la Liga de Naciones. Tanto Suiza como Turquía aspiran a hacerse con el primer puesto de su grupo en la Liga B. Conseguirlo no solo garantizaría el ascenso a la Liga A, sino que también aseguraría un emparejamiento teóricamente más favorable en la repesca del Mundial.