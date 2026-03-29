Su falta de impacto fue más que evidente en el partido contra el Brighton, antes de que fuera sustituida por Rosella Ayane en el minuto 86. Durante el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego, no logró realizar ni un solo disparo, apenas tuvo 22 toques de balón y perdió la posesión en 12 ocasiones. Además, solo completó siete de sus diez pases. Esta actuación mediocre provocó una valoración contundente por parte de Trent Hutson, comentarista de BBC Radio Sussex.

Hutson afirmó: «Hoy le ha faltado el toque final a Alisha Lehmann. Los pocos partidos que ha jugado recientemente en la WSL, volver y verse integrada en un equipo que está pasando por dificultades nunca es fácil. En esos momentos en los que recogía el balón y se hacía un poco de espacio, hoy parecía un poco como un conejo ante los faros de un coche».