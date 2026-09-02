¡Aliados asiáticos! El héroe de Indonesia Hilgers y el extremo iraquí Farji se unen en el doble fichaje del Heerenveen

El SC Heerenveen ha reforzado su plantilla con un impresionante doble fichaje, al incorporar al defensa central indonesio Mees Hilgers y al extremo internacional iraquí Marko Farji. Hilgers, de 25 años, llega procedente del FC Twente con un contrato de dos años y opción a una temporada más, y llevará el dorsal 2.

Farji, de 22 años, llega desde el club italiano Venezia con un contrato de cuatro años y se le ha asignado el dorsal 21. El versátil atacante aporta un desborde ofensivo ya demostrado tras marcar 11 goles y repartir cuatro asistencias durante su última temporada en el club noruego Strømsgodset.

El director técnico Johan Hansma expresó una enorme satisfacción por ambas operaciones y destacó que la incorporación de experiencia internacional añade calidad, competencia y flexibilidad táctica muy necesarias a la plantilla.