Shaun Wright-Phillips duda del precio informado de Elliot. En declaraciones a betway sobre un posible traspaso récord, el exextremo del Manchester City y el Chelsea admitió que, aunque Anderson es talentoso, el mercado quizá no pague esa cifra astronómica por un jugador que aún se consolida en el máximo nivel.

«Es un jugador fantástico, pero hoy los propietarios ponen precios sin importar si realmente valen esa cifra. Simplemente dicen: “Esto es lo que queremos por él”», explicó Wright-Phillips.

Añadió: «Es curioso, porque el City nunca ha pagado más de 100 millones de libras por un jugador y eso fue excepcional. Me sorprendería que algún equipo inglés pague esa cifra, aunque seguro que muchos grandes clubes lo quieren porque es muy bueno».