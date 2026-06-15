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«Alguien me ha arañado o mordido»: Graham Potter acabó con la oreja ensangrentada tras la goleada de Suecia por 5-1 a Túnez en el primer partido del Mundial
La misteriosa lesión de Potter empaña la goleada
Tras la goleada en Monterrey, Potter apareció en la rueda de prensa con sangre en la oreja derecha. El técnico, fichado para salvar a una Suecia que sufrió en la clasificación, admitió no saber cómo se había producido la herida.
Al hablar con los medios, admitió no saber cómo ocurrió la lesión en el caos del área técnica: «No sé qué pasó. Alguien me arañó o me mordió. Tendré que ver las imágenes», declaró a Sportbladet. A pesar de la sorpresa de ver a su entrenador ensangrentado, el ambiente siguió siendo festivo, ya que Potter se centró en la letal actuación de su equipo.
- AFP
Isak y Gyokeres arrollan a Túnez
En el campo, la dupla ofensiva Alexander Isak y Viktor Gyokeres fue demasiado para el rival africano. Isak, del Liverpool, marcó un gol en solitario y asistió de cabeza a Mattias Svanberg, quien anotó el cuarto tras revisión del VAR. Gyokeres, del Arsenal, aprovechó un error rival provocado por la presión de Isak para sumar el suyo.
Potter elogió a sus delanteros por marcar la pauta en el debut del Grupo F. «Ha sido una noche fantástica, un gran comienzo», afirmó. «Un partido sólido que permitió a Alex y Viktor mostrar sus cualidades. Fuimos firmes atrás, marcamos desde el centro del campo y realizamos buenos cambios. Estoy contento por los jugadores; han trabajado duro y han dado un gran paso adelante. Todo el mérito es suyo. Como entrenador, sabes cuándo el equipo progresa, pero también debes ganar. No fuimos perfectos, y lo sabíamos».
Un cambio radical para Blagult
El 5-1 supone una transformación sensacional para una selección que casi se queda fuera del torneo. Suecia terminó última en su grupo de clasificación, por detrás de Suiza, Kosovo y Eslovenia, pero alcanzó la fase final vía la repesca de la Liga de Naciones. Bajo la dirección de Potter, el equipo ha recuperado la eficacia que le faltaba, y el centrocampista del Brighton Yasin Ayari, de origen tunecino, marcó un espectacular doblete en la victoria.
Pese a la goleada, el técnico mantuvo los pies en la tierra: «Me decepcionó el gol encajado, pero son cosas que pasan. En la segunda parte mostramos madurez, aunque nos falta experiencia en Mundiales», explicó Potter. Ese lapsus permitió a Omar Rekik marcar para Túnez, un tanto de consolación que no empañó el dominio sueco en los minutos finales.
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Se avecina un duro examen contra los Países Bajos para los líderes del Grupo F
Suecia lidera el grupo tras el 2-2 entre Países Bajos y Japón. El resultado favorece a los de Potter, aunque el técnico advierte que la prueba más dura llegará en la segunda jornada ante la Oranje.
Potter restó importancia al revuelo y afirmó: «Nos centramos solo en lo que podemos hacer, en nuestro rendimiento. No importa lo que piensen de fuera. Esa es la belleza del Mundial: todos tienen pronósticos, pero nosotros debemos concentrarnos en nuestro trabajo y en cómo jugamos como equipo. Este fin de semana nos mediremos a otro equipo de primer nivel, uno de los favoritos del torneo».