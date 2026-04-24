«Algo tendría que cambiar»: el Chelsea ya se pronunció sobre el posible regreso de José Mourinho, quien podría volver por tercera vez a Stamford Bridge

La vuelta de José Mourinho al Chelsea parece cada vez más improbable, pues el club prefiere otros caminos. Todo indica que el “Special One” dejará el fútbol de clubes para dirigir a Portugal tras el Mundial.

El periodista Ben Jacobs explicó a GiveMeSport: «El Chelsea siempre ha restado importancia al regreso de José Mourinho. Así que algo tendría que cambiar allí. Vale la pena señalar que se espera que Mourinho sea agente libre y mucha gente cree, de hecho, que es muy probable que acepte el puesto de seleccionador de Portugal tras el Mundial».