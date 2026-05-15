El delantero de 23 años atraviesa una racha difícil. En los cuartos de final del Mundial de Clubes contra el París Saint-Germain el verano pasado —partido 756 y último de Müller con el Bayern— se fracturó el peroné y estuvo de baja varios meses. Su regreso fue accidentado y, mientras tanto, Musiala volvió a quedarse atrás. En las semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG pasó desapercibido.

Desde su punto de vista, Müller sería ahora mismo una buena persona con quien hablar: «Me gustaría hablar mucho con él después de una fase como esta».