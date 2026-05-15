«Su carisma y energía se echan de menos», declaró Musiala a Sky. Ambos jugaron en el Bayern entre 2020 y 2025; pese a que Musiala, catorce años más joven, le quitaba minutos, forjaron una estrecha relación. «Me ayudó mucho cuando llegué, me dio muchos consejos a lo largo del tiempo», añadió. «Estoy feliz de haber jugado tantos años con él».
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«Algo que se echa de menos»: Jamal Musiala extraña a un compañero con el que jugó durante años en el FC Bayern
El delantero de 23 años atraviesa una racha difícil. En los cuartos de final del Mundial de Clubes contra el París Saint-Germain el verano pasado —partido 756 y último de Müller con el Bayern— se fracturó el peroné y estuvo de baja varios meses. Su regreso fue accidentado y, mientras tanto, Musiala volvió a quedarse atrás. En las semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG pasó desapercibido.
Desde su punto de vista, Müller sería ahora mismo una buena persona con quien hablar: «Me gustaría hablar mucho con él después de una fase como esta».
FC Bayern: Jamal Musiala elogia a Michael Olise
Desde su regreso, Musiala reconoce haber tenido «fases buenas y otras no tan buenas, lo cual es normal». Aún le quedan «pasos por dar», pero si compara lo que esperaba hace meses con su situación actual, se muestra «muy satisfecho».
De cara al futuro y al Mundial con Alemania, Musiala insiste: «Lo más importante es la paciencia. No pienso demasiado en el futuro; nunca se sabe. Ahora solo cuento con dar pequeños pasos».
Además, elogió a su compañero Michael Olise, con quien ya jugó en las categorías inferiores del Chelsea FC: «Ha dado un paso adelante en cada aspecto de su juego y es bonito verlo. Para mí es uno de los mejores jugadores, si no el mejor de la temporada».