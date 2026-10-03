Ancelotti subrayó hasta qué punto la ejecución táctica del equipo ha cambiado drásticamente sin su principal distribuidor. «No quiero que todo lo que diga sobre el Madrid se interprete como una crítica, pero cuando estaban Modric o Kroos, cada movimiento al espacio iba seguido de un balón que llegaba allí», explicó. «No estoy diciendo que los futbolistas que tienen ahora no tengan esa capacidad. Lo que digo es que, para jugar en vertical, necesitas a alguien que sepa poner el balón. Ser vertical no significa tener a ocho jugadores atacando el espacio. También significa tener a alguien que sepa lanzarlos. Es un estilo de juego».

Sustituir al icono alemán, insistió el actual entrenador del Lille, es sencillamente imposible. «Pierdes algo que nunca vas a recuperar. El mejor jugador del mundo en su posición», afirmó. «No puedes decir: “Necesito otro Kroos”, porque no hay otro. Era el dueño del partido. Controlaba el ritmo. El juego se disputaba al ritmo que él quería. Decidía las cosas y era fundamental porque manejaba el ritmo del partido.

«Y además, corría. Era un jugador que recorría 11 kilómetros por partido. Sabía defender y tenía una gran comprensión táctica. Me encantaba cuando jugaba como número 6. Me encantaba de verdad. No le gustaba especialmente ir a por segundas jugadas ni meterse en duelos. Prefería jugar como un 8 porque dejaba el trabajo sucio al 6».



