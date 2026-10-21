Slot cosechó un gran éxito en Anfield al conquistar la Premier League en su primera temporada. Sin embargo, las cosas se torcieron rápidamente en su segunda campaña, que terminó con un decepcionante quinto puesto que acabó provocando su salida.

Iraola llegó para enderezar el rumbo y el impacto del nuevo entrenador ya se está notando. Así quedó patente en una caótica remontada por 4-3 ante el Villarreal en la Champions League el martes por la noche.

El Liverpool se vio dos goles por debajo en el marcador al comienzo del partido contra el equipo español. Un cabezazo de Mac Allister inició la remontada, antes de que un gol del empate de Ronald Araujo, un segundo tanto del argentino y un gol de Florian Wirtz aseguraran los puntos, pese a que Tani Oluwaseyi recortó distancias para los visitantes en los últimos minutos.



