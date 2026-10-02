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«¡Algo especial!»: Rafael Leao revela su emoción tras coger el icónico dorsal número 7 de Cristiano Ronaldo
Leao se queda con el dorsal 7
Leao se ha sincerado sobre las abrumadoras emociones que sintió tras vestir el famoso dorsal número siete de Portugal. La icónica camiseta quedó vacante recientemente después de la salida de Ronaldo de la concentración de la selección.
Asumiendo el protagonismo, Leao lució el legendario número durante el duelo del jueves de la UEFA Nations League. El cambio inspiró claramente al equipo, ya que Portugal logró una emocionante victoria por 4-2 ante Dinamarca.
Habitualmente visto con el número 17 con su selección, el atacante del Galatasaray recibió la oportunidad de llevar la camiseta más famosa de la historia del fútbol portugués. Fue un momento enorme para un jugador que siempre ha admirado al legendario delantero.
- Getty Images Sport
Homenajeando a un ídolo de la infancia
Tomar el relevo de un ganador de cinco Balones de Oro no es una tarea fácil, pero Leao asumió la responsabilidad. Para el talentoso delantero, fue el mayor honor vestir una camiseta tan estrechamente asociada con su ídolo.
«Llevar el número siete era algo especial para mí, porque Cristiano ha sido mi ídolo desde que era un niño», explicó Leao tras la impresionante victoria sobre Dinamarca. «Mis hijos también nacieron el día 7, así que estoy muy feliz».
«Hice lo mejor que pude»
La importancia del dorsal número siete de Portugal no puede subestimarse, ya que representa años de un éxito internacional sin precedentes. Leao era plenamente consciente de las expectativas que conllevaba reemplazar la presencia de Ronaldo sobre el césped.
«Hice todo lo posible por respetar este número, esta camiseta», afirmó Leao.
- AFP
Avanzando de cara a Portugal
Con Ronaldo fuera de la actual concentración internacional, es probable que Leao siga llevando ese dorsal en el próximo partido de Portugal. En lo más alto de la clasificación, el equipo de Jorge Jesus intentará mantener su pleno de victorias cuando se enfrente a Noruega el domingo.
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