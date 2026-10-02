Leao se ha sincerado sobre las abrumadoras emociones que sintió tras vestir el famoso dorsal número siete de Portugal. La icónica camiseta quedó vacante recientemente después de la salida de Ronaldo de la concentración de la selección.

Asumiendo el protagonismo, Leao lució el legendario número durante el duelo del jueves de la UEFA Nations League. El cambio inspiró claramente al equipo, ya que Portugal logró una emocionante victoria por 4-2 ante Dinamarca.

Habitualmente visto con el número 17 con su selección, el atacante del Galatasaray recibió la oportunidad de llevar la camiseta más famosa de la historia del fútbol portugués. Fue un momento enorme para un jugador que siempre ha admirado al legendario delantero.