El club tradicional de la Liga Regional de Sajonia-Anhalt se ha impuesto, por decisión de sus socios, una separación total con respecto al equipo de la Bundesliga.
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¡Algo así nunca se había visto en el fútbol alemán! Un club tradicional toma una curiosa decisión contra el RB Leipzig
La decisión de romper deliberadamente los vínculos con el RB Leipzig se aprobó el domingo en la correspondiente asamblea general «entre grandes aplausos», tal y como se recoge en el acta. Esto incluye también la renuncia a colaboraciones deportivas como partidos amistosos, torneos por invitación o sesiones de entrenamiento conjuntas.
Con ello se pretende preservar la identidad propia del Halleschen FC. No se sabe con certeza si esta separación se extenderá más allá de los partidos oficiales.
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Hace poco, el Halle utilizó los campos de entrenamiento de Leipzig
A petición de la Agencia Alemana dePrensa (dpa), el Leipzig no quiso pronunciarse sobre esta decisión, que probablemente sea única en el fútbol alemán. El resentimiento del equipo de la Liga Regional hacia el club financiado por el fabricante de refrescos Red Bull no es, en absoluto, algo nuevo. Además, en el ámbito de la afición, el RBL es odiado en todo el país debido a la comercialización que está desplazando las tradiciones.
Sin embargo, sí que había existido una relación entre el HFC y el RB Leipzig. No fue hasta el invierno cuando Halle solicitó si, debido a sus propias malas condiciones por las bajas temperaturas, se podían utilizar las instalaciones climatizadas de Leipzig para entrenar, y obtuvo una respuesta afirmativa. Además, algunos jugadores se han movido entre ambos clubes, incluso en calidad de cedidos.
Por su parte, el rival local, el BSG Chemie Leipzig, no se suma a la iniciativa. El club comunicó a la dpa que no tiene previsto presentar ninguna iniciativa para una posible resolución. Al igual que el Rot-Weiß Erfurt y el Lok Leipzig, el equipo de la Liga Regional también aprovechó las condiciones de entrenamiento, mucho mejores, del RB tras la llegada del invierno.