Alexis Mac Allister y Enzo Fernández llevan tiempo en el punto de mira del Real Madrid, pero los blancos deberían mantenerse alejados del dúo argentino tras una temporada llena de señales de alarma

Aunque Liam Rosenior cometió varios errores en su breve y cuestionada gestión, confiar en Fernández fue el más grave. En el último partido del inglés, contra el Brighton el 21 de abril, el rendimiento del jugador fue vergonzoso: no ganó ni un solo duelo.
Se le entregó el brazalete de capitán para el partido en el Amex, pero no ganó ni un solo duelo durante una actuación insípida. Parecía un jugador que ya no quiere estar en el club, y está claro que no quiere. Fernández ha coqueteado tanto con el Madrid que hasta los débiles propietarios del Chelsea lo suspendieron dos partidos.
No es el único en Stamford Bridge que critica la destitución de Enzo Maresca a mitad de curso ni el ridículo nombramiento de Rosenior. Además, su costumbre de censurar en público a los compañeros que no brillan mientras él presionaba para fichar por el Madrid le valió acusaciones de hipocresía en el vestuario.
Además, Rui Costa se indignó tanto por su actitud durante el fichaje de enero de 2023, de 105 millones de libras (120 millones de dólares), que el presidente del Benfica decidió venderlo: no quería volver a verlo cerca del vestuario.
En este contexto, cabe preguntarse si es el perfil idóneo para un Madrid que, hoy por hoy, carece de líderes.
Podría tener sentido fichar a Mac Allister más adelante, a un precio justo y si recupera su mejor nivel, porque Tchouameni y Camavinga aún no han convencido.
Su fichaje debería descartarse: aunque puede brillar en España, Chelsea pediría una cifra de nueve dígitos por un campeón del mundo con seis años de contrato, y no lo vale.
El Madrid ya tiene suficientes jugadores con un nivel de compromiso cuestionable. Lo último que necesita es otro más.