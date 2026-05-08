Alexis Mac Allister y Enzo Fernández llevan tiempo en el punto de mira del Real Madrid, pero los blancos deberían mantenerse alejados del dúo argentino tras una temporada llena de señales de alarma

Al principio se pensó que los problemas de Mac Allister se debían a una recuperación más lenta de lo esperado tras varias lesiones menores que obligaron al Liverpool a marginarlo del final de la temporada 2024-25. Con el título de liga asegurado, se decidió marginarlo de los dos últimos partidos para que descansara en verano y regresara en óptimas condiciones.

Una lesión interrumpió su preparación y, desde entonces, no ha vuelto a su nivel: sus números defensivos han caído y suele ser superado en el medio, lo que hace temer a la afición que «se le hayan acabado las piernas».

Algunos apuntan a la fatiga, pues, a pesar de sus problemas físicos, ha sido el jugador con más partidos esta temporada en el Liverpool. Además, no tendrá descanso este verano, ya que se espera que sea titular con Argentina en el Mundial.

Por eso, no tendría sentido que el Madrid se plantee fichar a un jugador con problemas de forma y condición física desde hace un año, tanto que se dice que el Liverpool está dispuesto a venderlo, lo que ya es una señal de alarma para los blancos.