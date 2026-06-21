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Alexis Mac Allister explica por qué es «muy difícil aprender de» Lionel Messi y afirma que «no habrá otro» jugador como el mejor de todos los tiempos de Argentina
La magia del incomparable GOAT
Messi desafía la lógica al final de su carrera, y sus compañeros de la selección argentina lo admiten: siguen impresionados. Tras vencer 3-0 a Argelia en el debut del Mundial 2026, Mac Allister habló de lo que es jugar con un futbolista de otra dimensión.
«Disfruto mucho estando con Leo, no habrá otro como él», declaró Mac Allister a los periodistas. «Es muy distinto verlo al lado: lo que hace no es normal. Yo solo lo disfruto y aprendo de su humildad».
- AFP
Análisis de la derrota de Argelia
Argentina comenzó su andadura por todo lo alto, con Messi marcando un hat-trick que le permitió igualar el récord de máximo goleador de la historia de los Mundiales.
Mac Allister fue clave en la elaboración de las acciones que derivaron en los primeros tantos, exhibiendo una inteligencia táctica que facilitó el lucimiento del jugador del Inter de Miami.
Sobre el primer tanto, Mac Allister explicó: «Me quedé entre líneas y vi a Leo detrás. Se ha hablado de cómo dejé pasar el balón, pero cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que el pase de Rodrigo (De Paul) tenía mucha fuerza y no iba dirigido a mí. El tercero fue una bonita jugada que empezó por la derecha, terminó por la izquierda con un pase atrás a Leo y, luego, la magia de colocarla junto al poste; es otra de las cosas increíbles que hace Leo».
Una noche de récords en el Mundial
El astro argentino brilló con datos históricos: jugó su sexto Mundial y, con la victoria 3-0 de Argentina, igualó a Miroslav Klose con 17 triunfos en la competición.
Messi fue sustituido entre ovaciones en el 80’. Ahora la Albiceleste se prepara para enfrentar a Austria el 22 de junio y luego a Jordania, buscando ser el primer campeón que reedita el título desde Brasil 1962.
- AFP
Con la mirada en el desafío austriaco.
Con los tres puntos en mano, Argentina se enfoca en su segundo partido contra Austria, en Dallas. La selección europea representa un desafío físico muy distinto al de Argelia, y Mac Allister advirtió que los campeones del mundo no deben bajar la guardia si quieren asegurar la clasificación a las eliminatorias.
«Somos un grupo que siempre quiere más, eso se nota», afirmó Mac Allister. «El fútbol depende de muchas cosas, pero nuestro único objetivo es ganar. Queremos lo mejor. Vemos la ilusión que tiene la gente cuando empieza un Mundial».