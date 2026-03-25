Alexia Putellas plantea sus exigencias al Barcelona mientras la estrella de la selección española baraja ofertas más «lucrativas» a medida que se acerca el final de su contrato

Se le ha asegurado a la capitana que sigue siendo una líder fundamental, pero ella quiere ver un plan claro para la evolución de la plantilla. En estos momentos está valorando si el club está entrando en una fase de transición, apostando por jugadoras de la cantera para sustituir a las veteranas que se marchan, o si tiene la intención de realizar fichajes de primer nivel para mantener su competitividad. Además, hay cuestiones fundamentales relacionadas con el cuerpo técnico. Según se informa, ella busca claridad sobre si el entrenador Pere Romeu continuará en su cargo, lo que convierte esta transparencia en un requisito innegociable para su compromiso futuro.