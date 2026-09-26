Putellas marcó su primer gol en la Women's Super League en el minuto 29 para adelantar al London City Lionesses en Princes Park. La centrocampista definió con la izquierda por delante de Chiamaka Nnadozie para estrenarse con el club al que llegó tras 14 temporadas en el Barcelona.

Putellas controló el ritmo durante sus 73 minutos sobre el césped, completando 33 de sus 42 pases y generando un peligro constante. El London City ha sacado partido de su presencia, combinando solidez defensiva con pegada para superar a un Brighton que dominó la posesión, pero al que le faltó mordiente.