El entrenador del London City, Eder Maestre, se mostró encantado con la cohesión de su equipo tras hacer debutar a cuatro jugadoras. Mientras la portera estrella Mary Earps siguió en el banquillo por problemas de forma física de pretemporada, Elene Lete entró sin problemas. Maestre elogió a Putellas no solo por sus capacidades sobre el terreno de juego, sino también por el liderazgo que aporta al vestuario.

"Alexia conoce todas las cosas que puede aportar a las demás, porque no es solo lo que es capaz de hacer en el campo, son todas las cosas con las que puede ayudarnos", explicó Maestre.

"Tener a este tipo de jugadora en la plantilla es muy importante porque representa unos estándares muy altos y que esté implicada en el proyecto [es importante, por] su rendimiento y el liderazgo que puede aportar para ayudarnos a alcanzar el nivel [que queremos].

"El mayor impacto es la manera en la que jugamos como equipo, con todo el mundo muy bien conectado. La química que estamos construyendo alrededor de las jugadoras es lo más importante hoy".