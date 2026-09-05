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Alexia Putellas lanza una advertencia a los rivales de la WSL tras hundir al Manchester United en el «debut encantada» del London City Lionesses
Putellas empieza con victoria
La dos veces ganadora del Balón de Oro Putellas comenzó su aventura inglesa por todo lo alto, ya que el London City Lionesses derrotó al United por 2-1 en el arranque de su temporada 2026-27 de la Women's Super League. La centrocampista española fue la capitana de su nuevo equipo en el Copperjax Community Stadium, para deleite de la propietaria presente, Michelle Kang.
El conjunto local logró una victoria mucho más cómoda de lo que sugiere el marcador. Un gol en propia puerta de Julia Zigiotti Olme y un toque de Danielle van de Donk en la segunda parte dejaron al London City Lionesses con el partido completamente bajo control ante un United espeso, que no logró su primer disparo a puerta hasta el minuto 97 para maquillar el resultado al final por medio de Simi Awujo.
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Margen de mejora en una liga física
A pesar de la dominante actuación del equipo, Putellas admitió que todavía se está adaptando a las exigencias físicas de su nuevo entorno. La incorporación del verano se mostró encantada de sumar tres puntos, pero prometió a los aficionados que el juego colectivo del equipo seguirá evolucionando.
«Estamos muy felices», dijo Putellas a BBC. «Empezamos fuerte, así que estamos realmente, realmente felices. Sigo aprendiendo, es el primer partido. Es una liga física. Soy una jugadora que piensa que el balón siempre va más rápido que las piernas, así que vamos a intentar mejorar ese tipo de cosas.
«Es el primer partido, por supuesto tenemos que seguir mejorando. Vamos a ofrecer cada vez mejor fútbol a nuestra afición. Muy felices de empezar con tres puntos y seguimos adelante».
Estableciendo altos estándares y construyendo química
El entrenador del London City, Eder Maestre, se mostró encantado con la cohesión de su equipo tras hacer debutar a cuatro jugadoras. Mientras la portera estrella Mary Earps siguió en el banquillo por problemas de forma física de pretemporada, Elene Lete entró sin problemas. Maestre elogió a Putellas no solo por sus capacidades sobre el terreno de juego, sino también por el liderazgo que aporta al vestuario.
"Alexia conoce todas las cosas que puede aportar a las demás, porque no es solo lo que es capaz de hacer en el campo, son todas las cosas con las que puede ayudarnos", explicó Maestre.
"Tener a este tipo de jugadora en la plantilla es muy importante porque representa unos estándares muy altos y que esté implicada en el proyecto [es importante, por] su rendimiento y el liderazgo que puede aportar para ayudarnos a alcanzar el nivel [que queremos].
"El mayor impacto es la manera en la que jugamos como equipo, con todo el mundo muy bien conectado. La química que estamos construyendo alrededor de las jugadoras es lo más importante hoy".
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¿Qué le espera ahora a Putellas?
Esta victoria garantiza un inicio de temporada convincente para el London City. Su próximo partido será este fin de semana contra el West Ham en la WSL. Putellas intentará liderar a sus compañeras para sumar los tres puntos en el campo del West Ham.
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