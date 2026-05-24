Alexia Putellas gana el premio a la mejor jugadora de la temporada de la Liga de Campeones femenina tras llevar al Barcelona a su cuarto título continental

La internacional estadounidense del OL Lyonnes, Lily Yohannes, ganó el premio a la Revelación de la Temporada, que distingue a la mejor jugadora joven (menores de 21 años) de la competición. Marcó tres goles en diez partidos de la Liga de Campeones y fue clave en la final del Lyon.

La futbolista fue clave en la final del Lyon tras un gran debut con las campeonas de Francia, después de llegar del Ajax el verano pasado. El Barça, en cambio, dominó el Equipo de la Temporada.

Putellas integró el once ideal junto a sus compañeras Ewa Pajor, Patri Guijarro, Mapi León y la portera Cata Coll. El premio al Gol de la Temporada fue para Julia Bartel, cedida por el Chelsea, por su impresionante volea con el Atlético de Madrid ante el Twente en la fase de grupos.

El Equipo de la Temporada completo: Cata Coll; Emily Fox, Wendie Renard, Mapi León, Selma Bacha; Patri Guijarro, Melchie Dumornay, Alexia Putellas; Pernille Harder, Ewa Pajor, Alessia Russo.