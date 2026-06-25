Putellas ha acordado fichar por el London City Lionesses tras dejar el Barcelona después de 14 años de títulos. Aunque tenía ofertas de la NWSL y otros clubes, el conjunto inglés siempre fue su prioridad, y ya se cerró el acuerdo para su incorporación a la Women's Super League.

Putellas optó por Londres para seguir en Europa y estar cerca de España, y también para evitar enfrentarse a su querido Barcelona.



