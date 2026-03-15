Alexandra Popp, tres veces ganadora de la Liga de Campeones y leyenda de la selección alemana con 145 partidos a sus espaldas, ficha por el Borussia Dortmund, equipo de la tercera división

Para Popp, este fichaje supone un regreso a sus raíces en la región del Ruhr. Tras pasar 14 años en el Wolfsburgo, la veterana delantera explicó que la decisión se debió a la afinidad que siempre ha sentido por los «Negros y Amarillos». «Mi corazón late por este club. Me estoy acercando poco a poco al final de mi carrera y tengo que escuchar a mi cuerpo. No quería perderme la oportunidad de jugar con la camiseta del BVB», reveló Popp en la página web oficial del club.

Además, profundizó en su vínculo con el club: «Siempre he sido muy clara en cuanto a que soy aficionada del Dortmund. Tengo una imagen muy clara en mi mente de mí misma de niña, de pie en el Westfalenstadion con una camiseta y una gorra del Dortmund, agitando una bandera. Saber que ahora podré saltar al campo oficialmente con esa camiseta me llena de orgullo».