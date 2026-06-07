Alexander Zverev ganó el domingo su primer Grand Slam tras vencer a Flavio Cobolli en la final de Roland Garros. Así reaccionó la prensa internacional ante la histórica victoria de Zverev.
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¡Alexander Zverev «vence a sus demonios»! La prensa internacional se rinde ante él tras una final épica y emocionante en Roland Garros
L'Équipe: «89 años esperando a un alemán: tras la eliminación de Jannik Sinner en segunda ronda, Zverev, claro favorito, cumplió las expectativas durante las dos semanas del torneo».
Le Figaro: «Tras una final de infarto, Alexander Zverev vence a sus demonios y gana su primer título de Grand Slam».
La Gazzetta dello Sport: «Un magnífico Cobolli no basta, ¡Roland Garros es de Zverev! Flavio le lleva al quinto set, pero luego cede. Sascha termina el partido entre lágrimas y abraza a su amigo Flavio. Italia queda a la espera de un nuevo campeón tras Pietrangeli, Panatta y Sinner».
Tuttosport: «El cuento de hadas termina en el quinto set: Roland Garros es para el alemán. En el set decisivo, Zverev dominó y ganó tal y como había empezado».
Alexander Zverev se libra por fin de una «pesada carga» que le imponía Boris Becker
AS: «¡Por fin campeón! Nunca es tarde si el resultado es bueno. Si en Alemania o Rusia —donde se formó gracias a sus padres y a su hermano— existe un refrán similar, Alexander Zverev puede aplicárselo tras uno de los pocos triunfos que le quedaban: ganar un Grand Slam».
Marca: «Zverev domina en París y se asegura un lugar entre los grandes del tenis. Por fin se ha quitado un gran peso de encima. Incluso su compatriota Boris Becker había puesto en duda su capacidad para debutar en los grandes escenarios».
The Telegraph: «Zverev vence sus nervios y conquista por fin un Grand Slam. Ambos tenistas se complicaron con errores no forzados, pero el favorito celebró con lágrimas de alegría y alivio tras caer de espaldas sobre la arcilla».