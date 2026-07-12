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Alexander Sorloth explica por qué no le pasó el balón a Erling Haaland cuando Noruega tuvo una oportunidad de oro para ponerse con dos goles de ventaja frente a Inglaterra en el partido de cuartos de final del Mundial
Oportunidad perdida de ampliar la ventaja a dos goles.
Noruega ganaba 1-0 a Inglaterra en cuartos de final del Mundial cuando, en el 44’, Martin Odegaard lanzó un pase en profundidad a Sorloth. Durante unos segundos, Sorloth y Haaland quedaron en superioridad numérica ante John Stones, mientras Declan Rice y Nico O’Reilly regresaban a la defensa. La mayoría esperaba un pase fácil a Haaland, pero Sorloth ralentizó la jugada e intentó superar a Stones por su cuenta.
Su disparo fue bloqueado y atrapado por el portero inglés Jordan Pickford. No aprovechar esa ocasión resultó caro, ya que Jude Bellingham empató para Inglaterra apenas tres minutos después. El exdelantero inglés y comentarista de la BBC Alan Shearer criticó la decisión, afirmando: «Una vez más, Inglaterra tiene suerte. Sorloth debería haberle pasado el balón a Haaland con rapidez mucho antes. Decidió no hacerlo y entonces ya no había forma de abrirse paso. Se topó de lleno con la defensa rival».
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Sorloth explica su proceso de toma de decisiones
Tras la victoria de Inglaterra 2-1 en la prórroga, Sorloth admitió: «Doy un toque, levanto la vista y veo que Stones bloquea el pase. Luego doy otro toque; una lástima. Espero a que él haga un movimiento en lugar de ser yo quien le obligue a hacerlo», explicó Sorloth. El delantero del Atlético de Madrid insistió en que su intención principal era encontrar a Haaland, pero sintió que la oportunidad se había esfumado.
«Lo único que quería era pasársela a Erling, pero cuando vi que no podía, disparé», concluyó.
Solbakken lamenta que todo se haya decidido por un pelo
La dura derrota dejó a Noruega preguntándose qué podría haber pasado. «Es duro, y son esas cosas en las que te gustaría haberlo hecho mejor», declaró Sorloth a VG. «Sé que vendrán nuevas oportunidades, pero, por supuesto, es duro en el escenario más importante, cuando luchamos por una semifinal del Mundial». El seleccionador noruego, Stale Solbakken, fue preguntado sobre si el calor y la humedad del estadio habían influido en el error.
«Sin duda podría haberlo hecho, si lo analizas. Alex corre a toda velocidad durante 40-50 metros y luego busca el momento exacto en el que debería pasarle el balón a Erling. No lo encuentra y entonces se agota el tiempo», explicó Solbakken. Sin embargo, el entrenador también señaló lo reñido que está todo a este nivel. «Era una gran oportunidad para ponernos 2-0, y de nuevo se trata de pequeños detalles. Es difícil culpar al calor».
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Un Mundial histórico para Noruega, a pesar de la derrota
A pesar de perder contra Inglaterra —que ahora jugará contra Argentina en semifinales—, Noruega alcanzó su mejor resultado en un Mundial al llegar a cuartos de final. Es notable que lo lograra en su primera participación desde 1998. Antes, su mejor resultado había sido los octavos de final en 1938 y 1998.
A nivel individual, Haaland cerró su participación con siete goles, solo uno menos que los líderes, Lionel Messi y Kylian Mbappé, con ocho cada uno. En cambio, Sorloth no aportó ni un tanto ni una asistencia en sus cinco partidos.
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