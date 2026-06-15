Alexander Isak y Viktor Gyokeres marcaron en la goleada de Suecia sobre Túnez en su debut mundialista

Isak dejó atrás su difícil temporada de debut con el Liverpool con una actuación dominante en la escena internacional. El delantero lideró la victoria sobre Túnez con un brillante gol en solitario y varias ocasiones creadas, cumpliendo las expectativas del equipo de Graham Potter.

El primer gol llegó ya en el minuto siete, obra de Yasin Ayari, del Brighton. A pesar de tener ascendencia tunecina, el centrocampista no se dejó llevar por los sentimientos y remató con fuerza desde el borde del área después de que Mouhib Chamakh hubiera frustrado inicialmente las ocasiones de Isak y Gyokeres en una caótica secuencia inicial.