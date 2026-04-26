Alexander Isak cree que está «recuperando su mejor forma» tras marcar su primer gol en la Premier League en Anfield, casi ocho meses después de su fichaje récord por el Liverpool por 125 millones de libras

El delantero de 26 años llegó al Liverpool procedente del Newcastle United por 125 millones de libras (169 millones de dólares) en agosto, cifra récord en el fútbol británico. Una grave lesión en diciembre frenó su adaptación, pero su remate instintivo ante los Eagles muestra que ya está listo para justificar la inversión.

Sobre su tanto, surgido de un toque oportunista tras un disparo de Alexis Mac Allister, Isak declaró en la web del Liverpool: «Sentí que el balón no iba a entrar, así que lo intercepté y fue un buen toque. Luego lo metí en la red».