Getty Images
Traducido por
Alex Oxlade-Chamberlain, exjugador del Liverpool y del Arsenal, renueva su contrato con el Celtic
La experiencia en el centro del campo se queda en Parkhead
El Celtic ha renovado a Oxlade-Chamberlain por una temporada más. El exinternacional inglés, con 35 partidos con su selección, llegó en enero procedente de Besiktas y se convirtió en un fichaje clave para los Hoops tras una etapa complicada en Turquía.
Llegó a Glasgow a principios de año tras la rescisión de su contrato con el Besiktas, que lo mantuvo inactivo seis meses. Rápidamente recuperó el ritmo y se convirtió en uno de los favoritos de la afición en Parkhead, contribuyendo al repunte del club al final de la temporada bajo la dirección de Martin O'Neill.
- Getty Images Sport
El impacto en la doble victoria
El impacto de Oxlade-Chamberlain fue inmediato: marcó un gol dramático en el último minuto contra el Livingston en su debut. Aunque salió desde el banquillo en siete de sus doce partidos, su aportación resultó fundamental para que el Celtic superara al Hearts en la última jornada y revalidara el título de liga, además de ganar la Copa de Escocia.
Tras esa exitosa campaña, el centrocampista renovó su compromiso con el club. «Estoy encantado de quedarme en el Celtic un año más. La temporada pasada fue increíble y formar parte de ese éxito al ganar la liga y la Copa de Escocia fue muy especial», declaró Oxlade-Chamberlain en la web oficial del club. «Estoy muy ilusionado por volver y tengo muchas ganas de reunirme con los chicos y ponerme manos a la obra de cara a lo que espero que sea otra temporada llena de éxitos».
El impacto bajo la dirección de Martin O'Neill
La renovación del contrato muestra la confianza del entrenador Martin O'Neill. El norirlandés, que llevó a los Hoops a un doblete tras asumir el cargo de forma interina, ha sido nombrado entrenador definitivo. Tras ganar la Copa de Escocia, el técnico quería conservar la experiencia del exjugador de la Premier en el vestuario de cara a la próxima temporada. La decisión además acalla rumores sobre su vida personal, pues su pareja, Perrie Edwards, ya había manifestado su deseo de quedarse en Glasgow.
- Getty
Comienzan los preparativos de pretemporada
El Celtic aún no ha fichado a nadie en este mercado, así que la renovación es clave para su planificación. Ahora la plantilla se centra en los amistosos. Este fin de semana viajará a Irlanda y el martes jugará contra el Shelbourne. Después se desplazará a Portugal, donde Oxlade-Chamberlain se unirá al grupo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias