Alex Oxlade-Chamberlain, exjugador del Liverpool y del Arsenal, renueva su contrato con el Celtic

El Celtic ha renovado a Oxlade-Chamberlain por una temporada más. El exinternacional inglés, con 35 partidos con su selección, llegó en enero procedente de Besiktas y se convirtió en un fichaje clave para los Hoops tras una etapa complicada en Turquía.

Llegó a Glasgow a principios de año tras la rescisión de su contrato con el Besiktas, que lo mantuvo inactivo seis meses. Rápidamente recuperó el ritmo y se convirtió en uno de los favoritos de la afición en Parkhead, contribuyendo al repunte del club al final de la temporada bajo la dirección de Martin O'Neill.



