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FIFPRO World 11 2024FIFPRO
Jacob Schneider
Traducido por

Alex Morgan, Tobin Heath, Aitana Bonmati y todas las elegidas para el Once Mundial Femenino de FIFPRO desde 2015

Analysis
FEATURES

El Once Mundial de FIFPRO es el único premio del fútbol mundial elegido exclusivamente por futbolistas profesionales.

Las mejores futbolistas del fútbol actual votan cada año para elegir el Once Mundial Femenino de FIFPRO. Este galardón, que se concede desde 2015, reconoce la excelencia futbolística a escala mundial.

Los premios de 2026 supondrán la 11.ª edición. Las 11 futbolistas que reciban más votos en sus respectivas posiciones serán elegidas para el Once Mundial de FIFPRO, que se anunciará el 9 de noviembre. 

Repasamos todas las alineaciones anteriores, en las que han sido protagonistas estrellas mundiales como Alex Morgan, Tobin Heath, Sam Kerr y Aitana Bonmati, entre otras.

  • FIFPRO World 11 Women's 2025FIFPRO World 11

    2025

    Portera: Hannah Hampton (Inglaterra)

    Defensas: Ona Batlle (España), Millie Bright (Inglaterra), Leah Williamson (Inglaterra), Lucy Bronze (Inglaterra)

    Centrocampistas: Ghizlane Chebbak (Marruecos), Alexia Putellas (España), Aitana Bonmati (España)

    Delanteras:  Alessia Russo (Inglaterra), Barbra Banda (Zambia), Chloe Kelly (Inglaterra)

  • FIFPRO World 11 Women's 2024FIFPRO World 11

    2024

    Portera: Mary Earps (Inglaterra)

    Defensas: Olga Carmona (España), Alex Greenwood (Inglaterra), Lucy Bronze (Inglaterra)

    Centrocampistas Alexia Putellas (España), Keira Walsh (Inglaterra), Aitana Bonmatí (España)

    Delanteras: Lauren James (Inglaterra), Marta (Brasil), Barbra Banda (Zambia), Linda Caicedo (Colombia)

  • FIFPRO World 11 Women's 2023FIFPRO World 11

    2023

    Portera: Mary Earps (Inglaterra)

    Defensas: Olga Carmona (España), Alex Greenwood (Inglaterra), Lucy Bronze (Inglaterra)

    Centrocampistas: Keira Walsh (Inglaterra), Aitana Bonmati (España), Ella Toone (Inglaterra)

    Delanteras: Alessia Russo (Inglaterra), Alex Morgan (Estados Unidos), Sam Kerr (Australia), Lauren James (Inglaterra)

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  • FIFPRO World 11 Women's 2022FIFPRO World 11

    2022

    Portera: Christiane Endler (Chile)

    Defensas: Maria Leon (España), Wendie Renard (Francia), Leah Williamson (Inglaterra), Lucy Bronze (Inglaterra)

    Centrocampistas: Alexia Putellas (España), Keira Walsh (Inglaterra), Lena Oberdorf (Alemania)

    Delanteras: Alex Morgan (Estados Unidos), Sam Kerr (Australia), Beth Mead (Inglaterra)

  • FIFPRO World 11 Women's 2021FIFPRO World 11

    2021

    Portera: Christiane Endler (Chile)

    Defensas: Magdalena Eriksson (Suecia), Wendie Renard (Francia), Millie Bright (Inglaterra), Lucy Bronze (Inglaterra)

    Centrocampistas: Barbara Bonansea (Italia), Carli Lloyd (Estados Unidos), Estefania Banini (Argentina)

    Delanteras: Marta (Brasil), Alex Morgan (Estados Unidos), Vivianne Miedema (Países Bajos)

  • FIFPRO World 11 Women's 2020FIFPRO World 11

    2020

    Portera: Christiane Endler (Chile)

    Defensas: Millie Bright (Inglaterra), Wendie Renard (Francia), Lucy Bronze (Inglaterra)

    Centrocampistas: Barbara Bonansea (Italia), Veronica Boquete (España), Delphine Cascarino (Francia)

    Delanteras: Megan Rapinoe (Estados Unidos), Pernille Harder (Dinamarca), Vivianne Miedema (Países Bajos), Tobin Heath (Estados Unidos)

  • FIFPRO World 11 Women's 2019FIFPRO World 11

    2019

    Portera: Hedvig Lindahl (Suecia)

    Defensas: Irene Paredes (España), Wendie Renard (Francia), Nilla Fischer (Suecia), Lucy Bronze (Inglaterra)

    Centrocampistas: Marta (Brasil), Camille Abily (Francia), Dzsenifer Marozsan (Alemania)

    Delanteras: Lieke Martens (Países Bajos), Alex Morgan (Estados Unidos), Pernille Harder (Dinamarca)

  • FIFPRO World 11 Women's 2017FIFPRO World 11

    2017

    Portera: Hedvig Lindahl (Suecia)

    Defensas: Irene Paredes (España), Wendie Renard (Francia), Nilla Fischer (Suecia), Lucy Bronze (Inglaterra)

    Centrocampistas: Marta (Brasil), Camille Abily (Francia), Dzsenifer Marozsan (Alemania)

    Delanteras: Lieke Martens (Países Bajos), Alex Morgan (Estados Unidos), Pernille Harder (Dinamarca)

  • FIFPRO World 11 Women's 2016Getty Images

    2016

    Portera: Hope Solo (Estados Unidos)

    Defensas: Leonie Maier (Alemania), Wendie Renard (Francia), Nilla Fischer (Suecia), Ali Krieger (Estados Unidos)

    Centrocampistas: Marta (Brasil), Carli Lloyd (Estados Unidos), Dzsenifer Marozsan (Alemania)

    Delanteras: Eugenie Le Sommer (Francia), Alex Morgan (Estados Unidos), Ada Hegerberg (Noruega)

  • FIFPRO World 11 Women's 2015FIFPRO World 11

    2015

    Portera: Hope Solo (Estados Unidos)

    Defensas: Meghan Klingenberg (Estados Unidos), Wendie Renard (Francia), Kadeisha Buchanan (Canadá), Julie Johnston (Estados Unidos)

    Centrocampistas: Aya Miyama (Japón); Carli Lloyd (Estados Unidos), Amandine Henry (Francia)

    Delanteras: Eugenie Le Sommer (Francia), Celia Sasic (Alemania), Anja Mittag (Alemania)