Las mejores futbolistas del fútbol actual votan cada año para elegir el Once Mundial Femenino de FIFPRO. Este galardón, que se concede desde 2015, reconoce la excelencia futbolística a escala mundial.

Los premios de 2026 supondrán la 11.ª edición. Las 11 futbolistas que reciban más votos en sus respectivas posiciones serán elegidas para el Once Mundial de FIFPRO, que se anunciará el 9 de noviembre.

Repasamos todas las alineaciones anteriores, en las que han sido protagonistas estrellas mundiales como Alex Morgan, Tobin Heath, Sam Kerr y Aitana Bonmati, entre otras.