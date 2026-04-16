Alex Manninger, exguardameta de Arsenal y Liverpool, murió tras chocar su coche contra un tren en un paso a nivel

La noticia ha conmocionado al fútbol austríaco. Peter Schottel, director deportivo de la Federación Austriaca de Fútbol, rindió homenaje al exguardameta de la selección, que jugó 33 partidos y participó en la Eurocopa 2008.

La Federación emitió un comunicado: «Su fallecimiento nos ha conmocionado. El fútbol pierde a una persona especial. Nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y seres queridos. Mucha fuerza en este difícil momento».

Schottel añadió: «Alexander Manninger fue un embajador excepcional del fútbol austriaco, tanto dentro como fuera del campo. Su profesionalidad, serenidad y fiabilidad le convirtieron en una pieza fundamental de sus equipos y de la selección nacional. Sus logros merecen el máximo respeto y serán inolvidables».