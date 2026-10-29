Alessia Russo hace historia. Con los tres goles que marcó ante el Benfica en la victoria del Arsenal por 3-0, se convirtió en la futbolista inglesa con más goles en la Women’s Champions League. Con el brazalete de capitana y bajo la mirada de la seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, la exjugadora del Manchester United alcanzó los 23 goles en la máxima competición europea y superó a la exdelantera del Chelsea Fran Kirby, que se quedó en 21.
Alessia Russo hace historia: triplete con el Arsenal ante el Benfica; es la máxima goleadora inglesa de la UEFA Women's Champions League
RUSSO, UN PRIVILEGIO
Según un informe de BBC Sport, Russo tocó el balón 14 veces en el área del Benfica, más que cualquiera de sus compañeras, pese a jugar en una posición más retrasada que Olivia Smith, en el puesto de número 10. Al final del partido, la entrenadora de las Gunners, Renee Slegers, habló así de Russo: «Es difícil encontrar palabras para describirla; tratar con ella es un privilegio».
El top 3, muy lejos
Para la delantera de la selección inglesa, que terminó novena en la clasificación del último Balón de Oro, ganado por Alexia Putellas, se trata de un hito significativo, pero aún queda un largo camino hasta la cima: el récord pertenece a Ada Hegerberg, del Lyon, con 69 goles. Por detrás de la delantera del Lyon están Mittag, con 51, y la dupla formada por Le Sommer y Harder, con 50.
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