Alessia Russo hace historia: triplete con el Arsenal ante el Benfica; es la máxima goleadora inglesa de la UEFA Women's Champions League

Alessia Russo hace historia. Con los tres goles que marcó ante el Benfica en la victoria del Arsenal por 3-0, se convirtió en la futbolista inglesa con más goles en la Women’s Champions League. Con el brazalete de capitana y bajo la mirada de la seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, la exjugadora del Manchester United alcanzó los 23 goles en la máxima competición europea y superó a la exdelantera del Chelsea Fran Kirby, que se quedó en 21.