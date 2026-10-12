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Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images
Yosua Arya
Traducido por

Alessia Russo, elegida mejor jugadora de la selección femenina de Inglaterra de 2025-26

A. Russo
Arsenal Women
Inglaterra
Frauenfußball

La delantera del Arsenal Alessia Russo ha sido nombrada Jugadora del Año de la selección femenina de Inglaterra de la temporada 2025-26 tras una campaña espectacular tanto con su club como con la selección. La goleadora superó la dura competencia de sus compañeras de selección Lucy Bronze y Hannah Hampton para hacerse por segunda vez con este prestigioso premio, elegido por los aficionados.

  • Russo se alza con el máximo galardón de Inglaterra

    Russo ha sido elegida Jugadora del Año de Inglaterra para la temporada 2025-26. La delantera del Arsenal recibió el prestigioso galardón tras imponerse en una votación de los aficionados.

    Es la segunda vez que la futbolista de 27 años gana este premio de la selección en su carrera. Ya lo había conseguido en la temporada 2023-24, una muestra de su regularidad al más alto nivel internacional. Russo se impuso a sus compañeras de selección en una votación muy disputada y terminó por delante de Bronze y Hampton.

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Un momento especial para el delantero

    Recibir este galardón, elegido por los aficionados, tiene un significado inmenso para la estrella del Arsenal. En los últimos años, Russo se ha ganado el cariño de la afición de la selección.

    «Recibir este premio es muy especial, sobre todo porque viene directamente de los aficionados», dijo Russo tras el anuncio. «Me encanta jugar con Inglaterra cada vez que tengo ocasión. Ojalá tengamos una gran temporada».


  • Estado de forma sensacional con su club y su selección

    El último reconocimiento de Russo llega tras una sensacional temporada con el Arsenal. La pasada campaña terminó como la futbolista inglesa más goleadora de la Women's Super League, con 13 goles y seis asistencias.

    Su decisivo doblete en la victoria por 3-0 ante el Aston Villa en mayo aseguró finalmente la clasificación de su club para la Champions League. Su acierto de cara a portería con el Arsenal también se trasladó a la selección.

    Tuvo un papel protagonista en la reciente fase de clasificación de Inglaterra para el Mundial. La delantera fue titular en los seis partidos de la fase de grupos y marcó tres goles.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    A Inglaterra le espera la repesca del Mundial

    Russo tiene poco tiempo para celebrar su logro individual. La delantera sigue totalmente centrada en asegurar la clasificación de Inglaterra para el próximo Mundial.

    Ya había marcado el viernes, cuando Inglaterra derrotó a Grecia por 3-1 en la ida de su eliminatoria de repesca. Su decisivo gol ayudó a establecer una ventaja considerable en el duelo de la primera ronda.

    La selección viajará ahora a Leicester para enfrentarse a Grecia el martes. Russo estará deseando ampliar su cuenta goleadora con Inglaterra y llevar a su equipo sin sobresaltos a la siguiente fase de clasificación.

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