Russo ha sido elegida Jugadora del Año de Inglaterra para la temporada 2025-26. La delantera del Arsenal recibió el prestigioso galardón tras imponerse en una votación de los aficionados.

Es la segunda vez que la futbolista de 27 años gana este premio de la selección en su carrera. Ya lo había conseguido en la temporada 2023-24, una muestra de su regularidad al más alto nivel internacional. Russo se impuso a sus compañeras de selección en una votación muy disputada y terminó por delante de Bronze y Hampton.