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Alessandro Bastoni neutraliza el golazo de Michael Olise y la Italia resiliente frena a la Francia de 10 hombres con un empate en la Nations League
Olise golpea, pero Bastoni encuentra respuesta
El encuentro de la Nations League en el Stade de France se presentaba como un choque de altos vuelos entre dos gigantes europeos, y desde luego estuvo a la altura en cuanto a emoción. La Francia de Zidane, sin el lesionado Kylian Mbappe, pareció en un primer momento que podía hacerse con los tres puntos cuando Michael Olise abrió el marcador en el minuto 55. La estrella del Bayern de Múnich soltó un latigazo desde la frontal del área tras una falta botada por Rayan Cherki, con el balón tocando ligeramente en un rival antes de entrar tras golpear en la parte inferior del larguero.
Sin embargo, Italia se negó a venirse abajo ante la presión y encontró el empate apenas trece minutos después. El gol llegó de una fuente poco probable, ya que el central Alessandro Bastoni se incorporó al ataque durante un contragolpe liderado por el debutante Antonio Vergara. Mientras la defensa francesa, incluido Lucas Da Cunha, parecía momentáneamente desconcentrada, Bastoni tomó la iniciativa, interceptó el balón y definió con serenidad desde la frontal del área. El tanto fue significativo no solo por el marcador, sino porque supuso el primer gol encajado por Francia con Zidane como seleccionador.
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Cambios tácticos y ocasiones falladas de Italia
Roberto Mancini tomó algunas decisiones sorprendentes en su once inicial, la más destacada dejar a Nicolo Barella en el banquillo tras la reciente decepción ante Bélgica. En su lugar, Michael Kayode, del Brentford, mantuvo su puesto en la banda derecha y estuvo cerca de dar una asistencia en los primeros diez minutos. Su centro raso encontró a Moise Kean en el segundo palo, pero el exdelantero de la Juventus remató mal a bocajarro, lo que permitió a Mike Maignan realizar una parada crucial.
Francia también tuvo sus propias ocasiones para tomar el control del partido antes del descanso. Ousmane Dembele creyó haber probado a Gianluigi Donnarumma, pero le señalaron fuera de juego, mientras que Desire Doue vio cómo un centro-chut rozaba la parte superior del larguero tras una desviación en Sandro Tonali. Italia pensó que se había adelantado cuando Kean por fin mandó el balón a la red justo antes del descanso, pero las celebraciones se vieron interrumpidas por la bandera del árbitro asistente.
Las heroicidades de Donnarumma mantienen a Italia igualada
En la segunda parte, la importancia de Donnarumma quedó en evidencia, ya que el portero del Manchester City firmó una serie de paradas de primer nivel para mantener a Italia en el partido. Antes del gol inicial de Olise, Donnarumma ya había protagonizado una espectacular doble intervención para negar un disparo con rosca de Doue y un remate posterior de Dembele. Incluso después de que Bastoni restableciera la igualada, el capitán italiano siguió teniendo trabajo, especialmente al lanzarse abajo para desviar a córner un disparo de Adrien Rabiot. Su presencia bajo palos proporcionó la base de la resistencia de Italia mientras Francia buscaba el gol de la victoria en los últimos minutos del encuentro.
El guardameta italiano volvió a ser exigido para negar el gol a Eduardo Camavinga, que obligó a una espectacular parada en vuelo con un potente disparo lejano. Italia, sin embargo, no se limitaba a defender, ya que estuvo cerca de ponerse por delante cuando Antonio Vergara puso un delicioso centro al segundo palo. Kean conectó un cabezazo bombeado que parecía destinado a la escuadra, pero Maignan igualó el heroísmo de su homólogo al rozar el balón con la yema de los dedos y mandarlo a la madera. El intercambio de paradas de gran nivel puso de relieve el talento que había sobre el césped, incluso cuando el cansancio empezaba a hacer mella en ambos equipos.
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Tarjeta roja tardía y solidez defensiva
Los últimos compases del partido vieron cómo la tensión se desbordaba, lo que acabó con la expulsión de Dayot Upamecano en el minuto 85. El defensa del Bayern de Múnich vio dos tarjetas amarillas en rápida sucesión, primero por una acalorada discusión con Kean y después por derribar al delantero italiano en una lucha cuerpo a cuerpo.
A pesar de quedarse con diez hombres, Francia siguió buscando el golpe decisivo en el tiempo añadido. Otro disparo de Camavinga fue repelido por el siempre fiable Donnarumma antes de que Bastoni exhibiera su poderío defensivo en el otro extremo. El defensa del Inter realizó una entrada deslizante perfectamente medida sobre Olise dentro del área para frenar una peligrosa incursión final. Aunque los jugadores franceses pidieron penalti, el árbitro no señaló nada e Italia supo aguantar los minutos restantes para lograr un prestigioso empate en suelo francés, confirmando que los hombres de Zidane todavía tienen trabajo por hacer en esta campaña de la Nations League.
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