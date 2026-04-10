Según el *Corriere dello Sport*, el Barcelona insiste en fichar al italiano de 26 años, pero Bastoni prefiere luchar por el Scudetto con el Inter antes que mudarse a Cataluña. Ya rechazó al Manchester City de Guardiola y ahora vuelve a elegir el proyecto milanés pese al interés del Spotify Camp Nou.

Ya antes rechazó al Manchester City y a Pep Guardiola, pidiendo al club que ignorara sus ofertas. Su postura actual refleja ese mismo compromiso con el proyecto de Milán, pese al gran interés del Spotify Camp Nou.