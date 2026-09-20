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¡Alerta de fan de Enrique! El técnico del Marsella se deshace en elogios hacia el rey del PSG, Luis, antes del derbi en el Vélodrome
Los rivales se preparan para el «verdadero PSG de la Champions League» en Le Classique
El Paris Saint-Germain visita el Stade Vélodrome este domingo por la tarde para enfrentarse al Olympique de Marseille en unas condiciones claramente favorables para los campeones. El entrenador rival, Bruno Genesio, advirtió a su equipo de que el PSG desplegará todo su pedigrí europeo en la quinta jornada de la Ligue 1.
El PSG llega a este duelo de rivalidad frente a un Marsella que atraviesa una mala racha de cuatro derrotas consecutivas en todas las competiciones.
A pesar del bajón continuado del OM, el PSG sabe que su eterno rival ve este derbi como una oportunidad primordial para salvar su campaña nacional.
- AFP
Genesio profesa admiración por el entrenador del PSG, Enrique
En declaraciones a los periodistas antes del partido, Genesio dedicó grandes elogios al técnico del PSG, Luis Enrique. El entrenador francés ensalzó los logros europeos consecutivos de Enrique, al tiempo que confesó ser un auténtico admirador de la personalidad del español en las ruedas de prensa.
Este respaldo público pone de relieve la enorme aura que el PSG sigue proyectando en el fútbol francés bajo el liderazgo de Enrique.
«Es uno de los mejores entrenadores de Europa», declaró Genesio. «No se dan cuenta de que, incluso con muy buenos jugadores, conseguir ganar dos Champions League seguidas es muy difícil... Espero que siga siendo como es, porque en las ruedas de prensa, en particular, me da un gran placer».
Los rivales heridos buscan restaurar su orgullo ante la máquina parisina
El PSG se enfrenta a un rival en completa desorganización después de que los aficionados del Marsella expresaran una intensa indignación por sus últimas actuaciones. Genesio reconoció la furia de la afición, al tiempo que instó a su equipo a elevar su nivel de rendimiento durante los 90 minutos para competir con el alto ritmo del PSG.
Además, el Marsella sigue mermado por las ausencias en la plantilla, con Geoffrey Kondogbia y Tochukwu Nnadi descartados.
«El domingo por la noche veremos al verdadero PSG, el de la Champions League», admitió Genesio. «Tenemos motivos para creer, de lo contrario no tendría sentido salir al campo. Podemos subir nuestro nivel durante los 90 minutos».
- PRESSE SPORTS
El PSG aspira a afianzar su dominio en la rivalidad en un Vélodrome hostil
Una victoria del PSG en el Stade Vélodrome agravaría aún más la crisis que rodea a su rival más acérrimo. El equipo de Enrique busca aprovechar la frágil confianza del Marsella desde el inicio para imponer un control total sobre el partido.
Con tres puntos vitales en juego, los campeones de Francia aspiran a dar validez a las advertencias de Genesio con una actuación autoritaria a domicilio.
El PSG sigue decidido a mantener su ritmo en el ámbito nacional antes de que se acelere el próximo calendario de partidos.
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