Alemania, rivales en el Mundial 2026: ¿contra quién jugará la selección alemana en la fase de grupos y a qué hora serán los partidos, considerando la diferencia horaria?

El sorteo ha terminado y ya conocemos los grupos. Alemania está en el Grupo E. Su primer rival será Curazao; luego enfrentará a Costa de Marfil y cerrará la fase ante Ecuador. Un grupo asequible para el equipo de Julian Nagelsmann.
Por primera vez en un Mundial participan 48 selecciones, así que el calendario es extenso: se jugarán 104 partidos, hasta seis por día en cuatro franjas horarias. Los horarios ya están fijados: la mayoría arrancan a las 18:00, 21:00 o 22:00 h, pero algunos se jugarán de madrugada, a las 00:00, 03:00, 04:00 o incluso a las 06:00 h (hora alemana).