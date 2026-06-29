Estas son las valoraciones del Alemania-Paraguay, partido que ganaron los sudamericanos en los penaltis y con el que se clasifican para los octavos de final, donde se enfrentarán al ganador del Suecia-Francia.
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Alemania-Paraguay, las notas de CM: Gill, seguro; Nagelsmann, presuntuoso; Musiala y Wirtz, discretos. Woltemade, flojo. Gran partido de Gómez, ex del Milan
LAS CALIFICACIONES DE ALEMANIA
Neuer 6,5: no tiene culpa del gol de Enciso y detiene el penalti que habría clasificado a Paraguay. Luego, Tah lo echa todo por la borda.
Kimmich 5,5: puede jugar de lateral, pero pierde potencia y comete errores. ¿Merece la pena?
Rüdiger 6:profesional y con buena visión de juego (110’ Thiaw sin nota)
Tah 5: sus habituales despistes y errores de valoración. Marca en la prórroga, pero Anton falta a Gill. El penalti sale alto tras dos «match points» fallados por Paraguay.
Brown 5: menos incisivo en ataque y descuidado atrás; pierde a Enciso.
Nmecha 5,5: de los dos del centro del campo, es el que más se atreve, pero está menos preciso de lo habitual (46’ Goretzka 6: Alemania juega mejor con él en el campo)
Pavlovic 5,5: ordenado, juego corto sin ritmo. Cumple, pero no basta (79’ Anton 5: falta sobre Gill en la prórroga que anula el 2-1 de Tah)
Sane 6: remata mucho, pero salta poco. Algunos buenos centros y jugadas interesantes (88’ Woltemade 4,5: inaceptable, incluso falla el penalti. Difícil justificar su convocatoria)
Undav 5: delantero centro y apoyo de Havertz; en su debut como titular hace ambas cosas sin convencer. Debe mejorar la compenetración con su compañero de ataque (63’ Musiala 5,5: otro partido de «quiero, pero no puedo»)
Wirtz 6: no está al 100 % y se nota. Discreto en la primera parte, pero asiste a Havertz para el 1-1 (110’ Amiri 6: cumple y marca el penalti)
Havertz 5,5: marca de cabeza, roza otro, pero Gill se lo niega. Lanza el primer penalti y falla. El especialista falla en el momento clave.
Nagelsmann 4,5: sus decisiones no convencen. Alemania tiene talento, pero está desorientada. Demasiado presuntuoso.
LAS VALORACIONES DE PARAGUAY
Gill 8: atento ante Kimmich y en el juego aéreo; sin culpa en el 1-1; gran parada a Havertz y detuvo dos penaltis.
Cáceres 6: agresivo más de una hora; ve cómo Tah marca el 2-1, pero el VAR le ayuda (99’ Ojeda 6: resiste con Paraguay).
Gómez 7: sólido, gana los duelos y casi marca en un córner.
Canale 7,5: partido valiente, con algún apuro. Nota altísima por su penalti transformado, que dejó descolocado a Neuer. Un gol histórico.
Alonso 6: apenas se incorpora, concentrado en contener a Sané (122’ Balbuena 5: falla su penalti).
Cubas 6: duro, se arriesga en las intervenciones.
Almirón 6,5: da un giro al partido y crea la superioridad numérica que lleva al 1-0.
Bobadilla 6: se deja la piel en el centro del campo, pero baja el ritmo en la segunda parte (99’ Sanabria 5: falla el primer punto de partido desde los once metros)
Galarza 6,5: asistencia perfecta a Enciso; ya suma un gol y dos pases decisivos en este Mundial.
Enciso 7: remata de cabeza un centro de Galarza y marca un gol clave; en la segunda parte, Neuer le niega el 0-2. Se retira lesionado (55’ Mauricio 6: intenta complicar a los centrales).
Avalos 6: siempre metido en el partido, despeja muchos balones y mantiene ocupados a Rudiger y Tah. Poco asistido, no encuentra la portería (55’ Caballero 6: igual que Mauricio).
Alfaro 7: orden defensivo y contraataque letal. Victoria de equipo, corazón y organización.