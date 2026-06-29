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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Alemania-Paraguay: Gill, seguro; Nagelsmann, presuntuoso; Musiala y Wirtz, discretos; Woltemade, flojo. Destacó Gómez, ex del Milan

World Cup
Alemania vs Paraguay
Alemania
Paraguay

Estas son las valoraciones del partido entre Alemania y Paraguay, que los sudamericanos ganaron en la tanda de penaltis y con el que se clasifican para los octavos de final, donde se enfrentarán al ganador del partido entre Suecia y Francia.

  • LAS CALIFICACIONES DE ALEMANIA

    Neuer 6,5: no tiene culpa del gol de Enciso y detiene el penalti que habría clasificado a Paraguay. Luego Tah lo echa todo a perder. 


    Kimmich 5,5: puede jugar de lateral, sabe hacerlo, pero en la banda pierde potencia y comete errores. ¿Merece la pena?


    Rüdiger 6:profesional y con buena visión de juego (110’ Thiaw sin nota)


    Tah 5: sus habituales despistes y errores de valoración. Marca en la prórroga, pero hay falta de Anton sobre Gill. El penalti sale alto tras dos oportunidades falladas por Paraguay. 


    Brown 5: menos incisivo en ataque y despistado en defensa; pierde a Enciso. 


    Nmecha 5,5: de los dos del centro del campo, es el que más se atreve, pero está menos preciso de lo habitual (46’ Goretzka 6: Alemania juega mejor con él en el campo)


    Pavlovic 5,5: ordenado, juego corto sin ritmo. Cumple, pero no basta (79’ Anton 5: falta sobre Gill en la prórroga que anula el 2-1 de Tah)


    Sane 6: remata mucho, pero salta poco. Algunos buenos centros y jugadas interesantes (88’ Woltemade 4,5: inaceptable, incluso falla el penalti. Difícil justificar su convocatoria)


    Undav 5: delantero centro y apoyo de Havertz; en su debut como titular hace ambas cosas sin convencer. Debe mejorar la compenetración con su compañero de ataque (63’ Musiala 5,5: otro partido de «quiero, pero no puedo»)


    Wirtz 6: no está al 100 % y se nota. Discreto en la primera parte, pero asiste a Havertz para el 1-1 (110’ Amiri 6: cumple y marca su penalti)


    Havertz 5,5: marca de cabeza, roza otro, pero Gill se lo niega. Lanza el primer penalti y falla. El especialista falla en el momento clave.


    Nagelsmann 4,5: sus decisiones no convencen. Alemania tiene talento, pero está desorientada. Demasiado presuntuoso. 

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  • LAS VALORACIONES DE PARAGUAY

    Gill 8: atento ante Kimmich y en el juego aéreo; sin culpa en el 1-1; gran parada a Havertz y detuvo dos penaltis.


    Cáceres 6: agresivo durante más de una hora; ve cómo Tah remata y marca el 2-1, pero el VAR le echa una mano (99’ Ojeda 6: participa en la resistencia de Paraguay). 


    Gómez 7: sólido, gana los duelos y casi marca en un córner. 


    Canale 7,5: partido valiente, con algún apuro. Nota altísima por su penalti transformado, que dejó descolocado a Neuer. Un gol histórico.


    Alonso 6: apenas sube, concentrado en frenar a Sané (122’ Balbuena 5: falla su penalti).



    Cubas 6: duro, se arriesga en las intervenciones. 


    Almirón 6,5: da un giro al partido y crea la superioridad numérica que lleva al 1-0. 


    Bobadilla 6: se deja la piel en el centro del campo, pero baja el ritmo en la segunda parte (99’ Sanabria 5: falla el primer punto de partido desde los once metros)


    Galarza 6,5: asistencia perfecta a Enciso; ya suma un gol y dos pases decisivos en este Mundial. 


    Enciso 7: remata de cabeza un centro de Galarza y marca un gol clave; en la segunda parte, Neuer le niega el 0-2. Se retira lesionado (55’ Mauricio 6: intenta complicar a los centrales). 


    Avalos 6: siempre metido en el partido, despeja muchos balones y mantiene ocupados a Rudiger y Tah. Poco asistido, no encuentra la portería (55’ Caballero 6: igual que Mauricio). 


    Alfaro 7: orden y contraataque. Victoria de equipo.

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