La selección alemanavive un momento de incertidumbre tras su eliminación en octavos del Mundial a manos de Paraguay en los penaltis. Aunque su contrato se renovó automáticamente hasta el 30 de junio de 2028 tras la clasificación mundialista, la continuidad del seleccionador Julian Nagelsmann pende de un hilo.
Traducido por
Alemania mantiene una extensa reunión con Nagelsmann: la Federación Alemana de Fútbol le pide la dimisión o será destituido. Klopp ya es el sucesor designado
REUNIÓN DE FIUME
Hoy se ha reunido el seleccionador, en el cargo desde septiembre de 2023 tras la destitución de Hansi Flick, con los líderes de la Federación Alemana de Fútbol para evaluar la situación. En la reunión, a la que asistieron Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler y Andreas Rettig, se aclararon los aspectos más controvertidos de la gestión de Nagelsmann durante el Mundial: convocatorias, decisiones tácticas y manejo del grupo. En los últimos días se multiplicaron las críticas al exentrenador del Bayern Múnich por su escaso diálogo con los jugadores y por no explicar sus decisiones técnicas.
DESCUBRE TODAS LAS ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL DE 2026
EL PUNTO CLAVE DEL CONTRATO
Según Bild y Sky Deutschland, Julian Nagelsmann explicó el bajo rendimiento de varias estrellas. Al final de la reunión, los líderes de la Federación le sugirieron que renunciara. Si se niega, la Federación lo destituirá y pagará los 14 millones de euros restantes de su contrato.
KROOS ARRASÓ CON ALEMANIA: «NO TIENE NINGÚN JUGADOR DE NIVEL MUNDIAL»
KLOPP ESTÁ LISTO
Las opciones de que Jürgen Klopp reemplace a Nagelsmann en la selección alemana crecen. El exentrenador de Mainz, Borussia Dortmund y Liverpool es desde hace tiempo la primera opción y ya ha sido contactado por la Federación Alemana de Fútbol, a la que ha comunicado su disponibilidad. Según los principales medios alemanes, su contrato con Red Bull incluye una cláusula que le permite rescindirel vínculo si la selección le llama.