En una medida estratégica para reforzar su cuerpo técnico de cara al Mundial de 2026, Nagelsmann ha incorporado oficialmente a Bram Geers a la plantilla de la selección nacional. Este experto belga en rendimiento se ha labrado una formidable reputación en el fútbol europeo en los últimos años, sobre todo gracias a su estrecha colaboración con el ex capitán del Manchester City y actual sensación del mundo del entrenamiento, Vincent Kompany.

Se espera que este profesional de 32 años se incorpore al departamento de preparación física ya existente, donde trabajará junto a los consolidados preparadores físicos Nicklas Dietrich y Krunoslav Banovcic.

Geers se integrará en Die Mannschaft de inmediato, aportando una gran experiencia adquirida en algunas de las ligas más exigentes del fútbol mundial para ayudar a Alemania a afrontar su próximo calendario internacional.