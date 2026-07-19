Jürgen Klopp será pronto el nuevo seleccionador de Alemania. Solo falta el anuncio oficial, previsto para la próxima semana, tras el acuerdo alcanzado después de la eliminación de Alemania en octavos del Mundial ante Paraguay.
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Alemania: falta solo el anuncio oficial de Klopp como seleccionador. El exjugador del Liverpool lo confirma: «Es cuestión de días»
LAS PALABRAS
El propio Jürgen Klopp ha confirmado que el asunto está zanjado y que será el sucesor de Julian Nagelsmann al frente de la selección alemana. En Magenta TV, donde ha comentado el Mundial, ha declarado: «El anuncio oficial llegará en los próximos días».
¡MENUDO CURRÍCULUM!
Klopp, director deportivo del grupo Red Bull desde 2024, ha rescindido su contrato y firmará con la selección alemana hasta el Mundial 2030. Debutará en septiembre en la Liga de Naciones. Su primer gran objetivo será la Eurocopa 2028, que se disputará en Inglaterra e Irlanda. Como entrenador, Klopp ha conquistado dos Bundesligas, una Copa de Alemania y una Supercopa con el Borussia Dortmund, así como una Premier League, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una FA Cup, dos Carabao Cup y un Community Shield con el Liverpool.
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