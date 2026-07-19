Alemania: falta solo el anuncio oficial de Klopp como seleccionador. El exjugador del Liverpool lo confirma: «Es cuestión de días»

Klopp, director deportivo del grupo Red Bull desde 2024, ha rescindido su contrato y firmará con la selección alemana hasta el Mundial 2030. Debutará en septiembre en la Liga de Naciones. Su primer gran objetivo será la Eurocopa 2028, que se disputará en Inglaterra e Irlanda. Como entrenador, Klopp ha conquistado dos Bundesligas, una Copa de Alemania y una Supercopa con el Borussia Dortmund, así como una Premier League, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una FA Cup, dos Carabao Cup y un Community Shield con el Liverpool.