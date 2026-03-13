Alemania, calendario de la selección nacional para el Mundial de 2026: fechas, días, partidos amistosos, retransmisión del equipo de la DFB en televisión en abierto y streaming en directo.

Tras un mal comienzo en la fase de clasificación, la selección alemana logró finalmente clasificarse para la fase de grupos de la fase final del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. El equipo dejó huella sobre todo con su victoria por 6-0 en casa contra Eslovaquia en el último partido de clasificación. A continuación, el equipo del entrenador Julian Nagelsmann se enfrentará a los tres rivales de su grupo, que se sortearon en Washington. Pero, ¿qué queda por hacer hasta el inicio del torneo?
¡SPOX te cuenta cuál es el calendario de la selección alemana hasta el Mundial!